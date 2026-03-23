Нападающего «Тампы» Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

По данным НХЛ, 32-летний Кучеров набрал 13 очков (шесть голов + семь передач) в четырех матчах. Второе место по количеству очков занял шведский нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг — девять очков (четыре гола и пять передач). Третьей звездой стал американский форвард «Монреаля» — четыре заброшенные шайбы и четыре передачи.

Сейчас на счету российского нападающего 119 очков — 40 голов и 79 передач в 65 матчах регулярного чемпионата. Спортсмен занимает первое место в списке лучших бомбардировок сезона.