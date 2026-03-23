Медведев уступил Серундоло в матче третьего круга «мастерса» в Майами

Десятая ракетка мира Даниил Медведев не пробился в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters в Майами. В матче третьего раунда он уступил аргентинцу Франсиско Серундоло.

Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. Встреча завершилась со счетом 6:0, 4:6, 7:5 в пользу аргентинца, занимающего 19-е место в мировом рейтинге. В следующем круге Серундоло сыграет против 34-й ракетки мира француза Уго Умбера.

Турнир в Майами завершится в воскресенье, 29 марта. Его призовой фонд превышает $9,4 млн. Действующим победителем является чех Якуб Меншик.

Таисия Орлова