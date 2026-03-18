В Тамбовской области для жителей организовали сеть бесплатного Wi-Fi

Сеть бесплатного публичного доступа в интернет — Wi-Fi запущена в Тамбовской области. Подключиться можно в социально значимых учреждениях, культурных площадках и местах с высокой проходимостью. Перечень точек доступа опубликован на сайте регионального правительства.

На сегодняшний день в регионе действует 156 хот-спотов. Они расположены в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Рассказове, поселках Первомайский, Знаменка и Строитель. Услуги доступа предоставляют операторы ООО «Ланта», ПАО «МТС», АО «ЭР-Телеком Холдинг» и ООО «Атлас Телеком». Для подключения к сети необходимо выбрать доступную точку на устройстве и пройти авторизацию — по паролю, через СМС, звонок или с помощью портала «Госуслуги».

Вчера власти Воронежской области сообщили о решении отказаться от развития публичной сети Wi-Fi, в том числе на «умных остановках» и территориях парков и скверов, сосредоточившись на использовании так называемых «белых списков».

Ульяна Ларионова