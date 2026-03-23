Гладков поручил наладить работу мессенджера MAX в Белгородской области

В Белгородской области «не в полном объеме» работает национальный мессенджер MAX, заявил губернатор Вячеслав Гладков на заседании облправительства 23 марта. Господин Гладков поручил министру цифрового развития региона Сергею Четверикову «отработать некоторые технические моменты, которые позволяют получить более качественную связь». Работу мобильного интернета губернатор назвал главным приоритетом для господина Четверикова.

Качественную работу системы оповещения губернатор охарактеризовал как «вопрос номер один».

«Независимо от того, в каком мессенджере, но в первую очередь, безусловно, в национальном мессенджере MAX, она должна работать. Дублирование идет у нас по всем муниципальным информационным системам. Мне очень нравится, как работает радио, например, в Шебекино. Там сигнал оповещения поступает раньше, чем даже на рации приходит. Поэтому посмотрите, что точно нужно донастраивать в Грайвороне, Белгородском районе и Белгороде. Потому что опасность никуда не ушла»,— отметил господин Гладков.

Вячеслав Гладков также обратил внимание на проблему безналичного расчета в транспорте и магазинах.

«Всех приучили к отсутствию бумажных денег в кармане. И на сегодняшний день это прямо очень болезненно воспринимается»,— подчеркнул глава региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 19 марта в ходе прямой линии Вячеслав Гладков заявил, что отключения интернета происходят из-за угрозы атаки со стороны ВСУ, но назвал отсутствие информации для жителей приграничья «еще большей угрозой». По его словам, белгородские власти совместно с силовыми структурами ищут «компромиссное решение», которое должно позволить работать без перебоев как национальному мессенджеру MAX, так и другим системам оповещения.

Денис Данилов