Путин предложил запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений для электровелосипедов на тротуарах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Решение связано с итогами заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 9 декабря 2025 года. Правительству предложено подготовить изменения в регулировании использования средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем.

Минтранс должен представить предложения совместно с МВД при участии Совета по правам человека, Общественной палаты и комиссий Государственного совета. Документ должен содержать возможные ограничения на передвижение таких средств по тротуарам, в том числе при их использовании в предпринимательской деятельности.

Доклад представят до 1 июля. Ответственными назначены министр транспорта Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Минтранс уже заявил, что проработает вопрос и доложит главе государства в установленные сроки.