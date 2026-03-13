Власти Москвы прокомментировали идею запретить движение курьеров по тротуарам

Заммэра Москвы Максим Ликсутов указал на целесообразность движения курьеров по проезжей части. Так он прокомментировал идею запрета доставщикам ездить по тротуарам.

«Если этот велосипед связан не с поездками детей около дома, если это коммерческая деятельность, то, конечно, целесообразнее этим велосипедам передвигаться по проезжей части с соблюдением установленных и действующих правил дорожного движения»,— пояснил журналистам господин Ликсутов (цитата по ТАСС).

5 марта президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД рассмотреть вопрос запрета движения по тротуарам электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Предложения по регулированию должны представить к 1 июля.

