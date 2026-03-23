Московская компания не смогла оспорить название бара «Синичка алкобуфет» в Ростове

Московская компания «Трико» не смогла оспорить товарный знак бара «Синичка алкобуфет» из Ростова-на-Дону. Информация об этом появилась в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В апреле 2022 года ростовская компания зарегистрировала товарный знак «Синичка алкобуфет», а в октябре того же года компания из Москвы зарегистрировала товарный знак «Синичка». Под ним действует ресторан на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. По мнению представителей «Трико», оба бренда являются сходными до степени смешения.

Коллегия по патентным спорам Роспатента рассмотрела предоставленные материалы и отказала московской компании в удовлетворении претензий. Ростовскому бару оставили в силе правовую охрану товарного знака «Синичка алкобуфет».

