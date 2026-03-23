Водоснабжение городов Гуково и Зверево восстановили

Водоснабжение городов Гуково и Зверево осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что авария на электроподстанции привела к остановке подач водоснабжения с НС-4 на Гуковское и Алмазненское направления. В Гуково и Зверево вода подается из резервуаров. Без водоснабжения находятся х. Ясный, мкр. Алмазный, п. Первомайский). В Красносулинском районе воды нет в п. Углеродовский, ст. Замчалово, пос. Тацин, х. Комиссаровка.

Мария Хоперская

