На Дону полицейские за день спасли девять тысяч раков

За день полицейские в Ростовской области спасли девять тысяч раков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области

В регионах в рамках операции «Путина – 2026» прошли масштабные рейды. Мероприятия были направлены на выявление случаев незаконного вылова водных биоресурсов. В акватории двух водохранилищ задействовали более десяти плавсредств и беспилотные летательные аппараты.

За один день из водоемов изъяли более 460 сетей и раколовных ловушек, а из орудий лова в естественную среду обитания вернули более 450 особей рыб. Предотвращенный ущерб оценили примерно в миллион рублей.

Профилактические мероприятия на водоемах региона продолжаются.

Мария Хоперская