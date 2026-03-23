Житель Ростовской области украл с банковской карты капитана судна 800 тысяч рублей

Житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела о крупной краже (п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). 34-летний фигурант украл у капитана судна «Валерий Горчаков» 800 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый занимался уборкой помещений судна и, добравшись до каюты капитана, решил украсть банковскую карту. Деньгами на ней он распорядился по своему усмотрению. В общей сложности он похитил 800 тыс. руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону.

Мария Хоперская