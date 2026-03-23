Подвел денежный вопрос

На Дону юрист осуждена на семь лет за участие в схеме хищения средств

В Ростовской области юриста из города Шахты Анну Прудченко приговорили к семи годам колонии общего режима за участие в мошеннической схеме хищения социальных выплат. По версии следствия, граждане при участии юриста безосновательно подавали заявления на компенсации для приобретения жилья по программе развития шахтерских городов, а судья Шахтинского горсуда Сергей Шам якобы удовлетворял соответствующие иски. Анну Прудченко судили отдельно от остальной группы обвиняемых, поскольку она признала вину и заключила соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Красносулинский районный суд Ростовской области признал Анну Прудченко виновной в мошенничестве при получении выплат и покушении на такое мошенничество, а также в служебном подлоге и причастности к вынесению заведомо неправосудных решений (ч. 4 ст. 159.2; ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292; ст. 305 УК РФ). Она приговорена к семи годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Согласно открытым данным, Анна Прудченко работала юристом в городе Шахты и специализировалась на жилищных, земельных вопросах, а также вела дела по вопросам наследства и нематериальных благ. На сайте по поиску юристов Harant указано, что стаж ее работы составляет восемь лет.

По версии следствия, в 2018–2021 годах юрист участвовала в схеме по хищению бюджетных денег, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков. Расселение производилось в соответствии с постановлением правительства РФ от 2005 года.

«Прудченко выбирала граждан, в основном пожилых женщин, и говорила им, что они имеют право на предоставление социальной выплаты по случаю переселения из ветхого жилья. Пенсионерки предоставляли ей пакет документов, Прудченко передавала бумаги соучастнице, которая писала иски и направляла в суд на рассмотрение. Иски попадали судье Сергею Шаму, который их удовлетворял»,— рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. Фактически же собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. Ущерб, причиненный бюджету в результате действий мошеннической схемы, оценивается в 70 млн руб.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, Анна Прудченко сотрудничала со следствием и заключила досудебное соглашение, поэтому ее судили отдельно от основной группы обвиняемых.

Уголовное дело в отношении экс-судьи Шахтинского городского суда Сергея Шама и 13 физлиц с июня 2025 года рассматривает Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. В деле — около 40 эпизодов по статьям о покушении на мошенничество при получении выплат, о мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ).

В сентябре 2025 года за участие в схеме осудили бывшую сотрудницу администрации города Шахты Наталью Демидову. Ее дело так же рассматривалось отдельно, поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение. Экс-чиновница была приговорена к шести годам колонии, однако апелляционная инстанция отменила это решение, обнаружив ряд нарушений, допущенных первой инстанцией. Сейчас Новочеркасский городской суд Ростовской области рассматривает дело Натальи Демидовой заново.

Мария Иванова

