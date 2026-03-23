На Дону сборщика отходов обязали возместить ущерб почвам на 2,9 млн рублей
Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском к
Фото: пресс-служба Росприроднадзора РФ
сборщику отходов ООО «МК Эко-Восход» (Ростов-на-Дону) о возмещении 2,9 млн руб. ущерба почвам захламления строительным мусором. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Обследование на территории ООО «МК Эко-Восход» прошло в июне 2025 года.
По результатам измерений площадь захламления участка составила более 4,6 тыс. кв. м.
Размер вреда в соответствии с произведенным расчетом составил
В октябре 2025 года в адрес организации было направлено требование о добровольном возмещении вреда, но оно было проигнорировано. На этом основании управление обратилось в суд.
Возмещение вреда находится на контроле управления.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «МК Эко-Восход» зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Директор — Игорь Пелецкий.