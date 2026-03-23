Водоснабжение городов Гуково и Зверево временно осуществляется из резервуаров
Авария на электроподстанции привела к остановке подач водоснабжения с НС-4 на Гуковское и Алмазненское направления. В Гуково и Зверево вода подается из резервуаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Без водоснабжения находятся х. Ясный, мкр. Алмазный, п. Первомайский). В Красносулинском районе воды нет в п. Углеродовский, ст. Замчалово, пос. Тацин, х. Комиссаровка.
О времени восстановления водоснабжения не сообщается.