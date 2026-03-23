Fars: Иран не вел переговоры с США

Иран не контактировал с США напрямую или через посредников, заявил агентству Fars неназванный иранский источник. Так он прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о «продуктивных переговорах» с Ираном в последние два дня.

«Никакой как прямой, так и при посредничестве, связи с Трампом нет. Трамп после того, как услышал, что целями станут все электростанции отступил»,— сказал источник Fars.

Дональд Трамп сегодня заявил, что по итогам прошедших с Ираном контактов поручил Пентагону не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре в ближайшие пять дней. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов «текущих встреч и обсуждений», пояснил американский президент.

О переговорах Дональд Трамп заявил спустя два дня после того, как он потребовал от Ирана в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив. В противном случае президент США пригрозил уничтожением иранских электростанций. В ответ иранские власти пообещали дать симметричный ответ и атаковать энергетическую инфраструктуру США и Израиля.

Лусине Баласян