Доля объема внешнеторгового оборота Ростовской области в ЮФО составила 39,7%.

В 2025 году доли объемов внешнеторгового оборота и экспорта Ростовской области в Южном федеральном округе составили 39,7% и 41,1% соответственно. По этому показателю регион занимает второе место. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Внешнеэкономические связи налажены с 143 государствами, из которых 117 являлись экспортерами. Основными торговыми партнерами региона стали Турция, Китай, Египет, Индонезия, Гонконг, Иран и Беларусь. Структура внешней торговли по регионам выглядит следующим образом: Азия занимает 69,4%, Африка – 15,4%, страны СНГ – 10,8%, Европа – 3,6%, Южная Америка – 0,4%, а Северная Америка – всего 0,2%.

В 2025 году экспортная структура региона была сосредоточена на продовольственных товарах и сельскохозяйственном сырье, которые составят 66% общего объема. Минеральные продукты заняли 17,2%, машины, оборудование и транспортные средства – 9,9%, металлы и изделия из них – 3,1%, а химическая продукция – 2,2%. За последний год наблюдался рост экспорта: машиностроительная продукция увеличилась на 51%, а химическая – на 8,7%.

Сейчас Министерство экономического развития и предприятия региона активно развивают сотрудничество со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, следуя новой внешнеполитической стратегии. Анализ таможенных данных свидетельствует о том, что компании постоянно работают над изменением структуры экспорта в дружественные государства. Доля азиатских стран за год увеличилась на 2,4%, а СНГ – на 2,2%.

Наталья Белоштейн