«Миграция не должна создавать тревожность для местного населения»

В Ростовской области с 1 марта действуют дополнительные ограничения на привлечение иностранной рабочей силы, работающей по патентам. Соответствующий указ подписал губернатор региона Юрий Слюсарь. Согласно документу, иностранцам поэтапно запретят трудоустройство в сфере драгоценных металлов и фитнеса. Ограничения будут действовать до конца 2026 года. С 1 апреля к этим ограничениям добавятся сферы оптовой продажи еды, напитков и табака, почтовые и курьерские услуги, транспортировка нефти и газа, а также все виды железнодорожных и автомобильных перевозок, включая работу в такси. Кандидат социологических наук, директор Института социологии и регионоведения ЮФУ Андрей Бедрик считает, что решение властей связано с попыткой привлечь в регион более квалифицированные кадры.



«Вопрос, в первую очередь, в интерпретации: «ограничили или нормативно определили условия для осуществления трудовой деятельности». Конечно, есть ниши, которые требуют особой профессиональной подготовки, и их можно пополнять за счет местного населения. В современных социально-экономических условиях это, конечно, приоритетная задача. Поэтому я бы не интерпретировал решения как ограничения, а как некие меры поддержки граждан Российской Федерации с точки зрения возможностей их трудоустройства, увеличение качества предоставляемых услуг и соблюдения санитарно-эпидемиологических норма бля безопасности граждан.

Касательно потоков миграции стоит отметить, что это хороший фактор экономического развития. Но миграция точно не должна создавать тревожность на рынке труда или в любой другой сфере для местного населения. Да, возможно, миграционный поток снизится. Но все сегодня, в соответствии с концепцией научно-технологического лидерства, действует на то, чтобы привлечь качественное миграционное присутствие, повысить присутствие специалистов, не только говорящих на русском или английском языке, но еще и способствующих, скажем так, технологическому развитию страны.

Поэтому я думаю, что те условия, которые создаются, все равно ориентированы на решение этой задачи — привлечение более качественных специалистов из числа мигрантов».