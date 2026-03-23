Tasnim: Иран исключил возвращение Ормузского пролива к «довоенному состоянию»

Власти Ирана утверждают, что Ормузский пролив не вернется к «довоенному состоянию» после пятидневного моратория президента США Дональда Трампа на удары по энергетическим объектам республики. Об этом сообщил Tasnim со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Ирана. Собеседник агентства также отрицает, что иранская и американская стороны проводили переговоры.

«Переговоров не было и нет, и при таком уровне психологической войны ни Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию, ни на энергетических рынках не воцарится спокойствие. Ультиматум Трампа — это продолжение программы этого режима по преступлениям против народа, и мы продолжим отвечать и защищать страну»,— приводит слова собеседника Tasnim.

Источник агентства отметил, что Тегерану поступали сообщения от Вашингтона через посредников. По его словам, на все предложения иранская сторона отвечала, что «продолжит защищаться до достижения необходимого уровня сдерживания». Мораторий господина Трампа собеседник назвал «отступлением» и связал его с давлением на финансовые рынки и угрозой облигациям внутри США.

Дональд Трамп заявил о переговорах с Ираном спустя два дня после ультиматума: он потребовал от республики в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив. В противном случае президент США пригрозил уничтожением иранских электростанций. В ответ иранские власти пообещали дать симметричный ответ и атаковать энергетическую инфраструктуру США и Израиля.