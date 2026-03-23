Иран ответил на ультиматум Дональда Трампа

В ответ на любое нападение на топливно-энергетическую инфраструктуру Иран даст симметричный ответ, выходящий за пределы «красных линий» противника. Об этом заявил официальный представитель иранского командования «Хатам аль-Анбия» Ибрахим Зольфагари, сообщает Mehr. В этом случае Иран будет считать своими законными целями всю энергетическую инфраструктуру, объекты информационных технологий и опреснительные установки, принадлежащие Соединенным Штатам и Израилю.

«В целом, Исламская Республика Иран четко заявила через свои официальные военные и дипломатические каналы, что ее не подлежащая обсуждению красная линия — это жизненно важные объекты и национальная инфраструктура. Любое посягательство на эти красные линии будет встречено не предупреждениями и угрозами, а практическим, точным и взаимным ответом»,— говорится в тексте сообщения.

Президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. До этого власти 22 стран выразили готовность внести вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Они осудили удары Ирана по соседним странам и заявили о желании финансово помочь странам, пострадавшим от Тегерана.

Анастасия Домбицкая