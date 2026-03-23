Киргизия ужесточила контроль за ввозом животных в страну

Киргизия ввела дополнительные меры ветеринарно-санитарного контроля для предотвращения заноса и распространения инфекций среди животных. Об этом сообщили в управлении по борьбе с эпизоотиями ветеринарной службы страны.

Ограничения касаются ввоза животных, продукции и товаров животного происхождения, не соответствующих требованиям ветеринарной и биологической безопасности. Ведомство усилило проверку поставок, также проводится мониторинг эпизоотической ситуации в других странах, где фиксируются вспышки заболеваний, пишет 24.kg.

На прошлой неделе Казахстан ограничил ввоз и транзит скота, кормов без термической обработки и продукции животного происхождения из России из-за вспышки инфекции у животных. Аналогичные меры ввела Белоруссия, распространив запрет на мясо и молоко, скот, репродуктивный материал, корма, кожу и охотничьи трофеи парнокопытных.

Решения связаны с режимом ЧС в Новосибирской области, введенным из-за вспышки инфекций среди крупного рогатого скота. Власти уточнили, что речь идет о бешенстве и пастереллезе. У фермеров в регионе начали изымать животных, к 23 марта компенсационные выплаты получили почти 200 семей.

