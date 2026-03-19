Казахстан ограничил ввоз скота и мяса из России

Казахстан ввел временные ограничения на ввоз и транзит скота, кормов без термической обработки и продукции животноводства из-за ситуации с заболеваемостью в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза республики.

Проводится дезинфекция транспорта, досмотр грузов и контроль их прослеживаемости. При выявлении нарушений грузы возвращают отправителю. Ограничения действуют с февраля. Власти отмечают, что эпизоотическая ситуация находится под постоянным контролем.

Ранее ввоз скота и животноводческой продукции из России ограничила Белоруссия. Запрет белорусского Минсельхоза распространяется на мясо и молоко, сам скот и репродуктивный материал, корма, кожу и охотничьи трофеи от парнокопытных.

Режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за распространения инфекции среди крупного рогатого скота. Власти сообщили, что речь идет о бешенстве и пастереллезе. Сегодня в регионе завершили изъятие животных в трех из шести населенных пунктов, включенных в план.

