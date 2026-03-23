Из Ростова за первый субботник вывезли 180 тонн мусора

Во время первого субботника в Ростове-на-Дону убраны 11 ключевых локации на площади 160 тыс. кв. м. С их территорий вывезено около 180 т мусора. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

В работах приняли участие более 2 тыс. человек. За время субботника в столице региона снесены и обрезаны более 100 аварийных деревьев. Помыто и покрашено 100 лавочек, урн и детских площадок. От объявлений и граффити очищено 300 фасадов зданий и опор освещения.

«Не остались без внимания и дворовые территории. Силами управляющих организаций произведена уборка порядка 100 дворов», — отметил глава города.

Очередной субботник запланирован на 28 марта. Места проведения опубликуют на сайте Ростовской-на-Дону городской думы и администрации города.

Наталья Белоштейн