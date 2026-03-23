Акции российских нефтяных компаний просели из-за заявлений Трампа по Ирану

Акции российских нефтяных компаний на Мосбирже потеряли по 1,5–2,5% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о переговорах с представителями Ирана.

Просадка в цене акций у всех компаний произошла сразу после 14:00 мск. Согласно данным Мосбиржи на 15:05 мск, акции «Газпромнефти» теряли 2,59% и торговались на уровне 542,5 руб. за штуку. Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» просели на 2,62% и достигли 47,55 руб. Цена акций «ЛУКОЙЛа» снизилась на 1,55% и составила 5 707,5 руб. «Роснефть» потеряла до 2,58%, цена за ее акцию составила 500,4 руб. Ценные бумаги «Новатэка» снизились на 1,29% и торговались на отметке 1 385,7 руб. за акцию.

После коррекции ценные бумаги вернули себе от половины до двух третей стоимости до снижения.

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по иранской инфраструктуре. Он также сообщил, что в минувшие два дня проводил с представителями Ирана переговоры. На фоне заявлений американского президента цены на нефть упали почти на 10%.