Биткоин подорожал на 4% после заявления Трампа по Ирану

Стоимость биткоина прибавила 4,3% после заявления президента США Дональда Трампа о пятидневном моратории на удары по энергообъектам Ирана. Рост начался в 14:05 с уровня $68 570. Локальный максимум был достигнут в 14:13 мск — $71 490. После коррекции монета торгуется в районе $70 400.

Курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum в пике прибавил 7,26% и почти достиг $2 200. После коррекции цена опустилась ниже $2 130.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE снизился на 9,1%, до $101,8 за баррель.