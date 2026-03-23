В правительстве Ростовской области утвердили кадровые изменения

В Ростовской области утвердили кадровые изменения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Заместитель губернатора Владимир Ревенко занял должность первого заместителя губернатора. В его полномочия переходит регулирование тарифов. Сейчас чиновник курирует жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, архитектуру, территориальное развитие, вопросы жилищного и строительного надзоров. В ведение господина Ревенко переходят проекты по водоснабжению в городах Гуково и Шахты, модернизация ТЭЦ2.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко назначена заместителем губернатора. Она будет курировать сферу агропромышленного комплекса. По словам Юрия Слюсаря, расширение полномочий министерства поможет оперативнее решать вопросы поддержки аграриев на региональном и федеральном уровнях, что особенно актуально в текущих экономических условиях.

Кроме того, Дмитрий Шарков занял пост замгубернатора по вопросам региональной и муниципальной политики, социальнополитических коммуникаций и молодежной политики. Ранее господин Шарков работал в администрации президента РФ.

«Одна из ключевых задач Дмитрия Евгеньевича — обеспечить избирательные права жителей Ростовской области на предстоящих выборах в Госдуму РФ», — говорится в сообщении.

Расширились также полномочия и первого заместителя Алексея Господарева. В круг его ответственности теперь входит развитие информационной инфраструктуры и Минцифры.

Константин Соловьев