В правительстве Ростовской области утвердили кадровые изменения
В Ростовской области утвердили кадровые изменения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Заместитель губернатора Владимир Ревенко занял должность первого заместителя губернатора. В его полномочия переходит регулирование тарифов. Сейчас чиновник курирует жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, архитектуру, территориальное развитие, вопросы жилищного и строительного надзоров. В ведение господина Ревенко переходят проекты по водоснабжению в городах Гуково и Шахты, модернизация ТЭЦ2.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко назначена заместителем губернатора. Она будет курировать сферу агропромышленного комплекса. По словам Юрия Слюсаря, расширение полномочий министерства поможет оперативнее решать вопросы поддержки аграриев на региональном и федеральном уровнях, что особенно актуально в текущих экономических условиях.
Кроме того, Дмитрий Шарков занял пост замгубернатора по вопросам региональной и муниципальной политики, социальнополитических коммуникаций и молодежной политики. Ранее господин Шарков работал в администрации президента РФ.
«Одна из ключевых задач Дмитрия Евгеньевича — обеспечить избирательные права жителей Ростовской области на предстоящих выборах в Госдуму РФ», — говорится в сообщении.
Расширились также полномочия и первого заместителя Алексея Господарева. В круг его ответственности теперь входит развитие информационной инфраструктуры и Минцифры.