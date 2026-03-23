Лавров: удары по АЭС «Бушер» неприемлемы

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи указал на неприемлемость ударов по энергетической инфраструктуре, включая АЭС «Бушер». Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«С.В.Лавров указал на категорическую неприемлемость американо-израильских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС "Бушер", которые создают недопустимые риски безопасности российского персонала и чреваты катастрофическими экологическими последствиями для всех без исключения стран региона»,— указано в сообщении МИД РФ.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подает сигналы США о неприемлемости ударов по АЭС «Бушер» в Иране. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также заявил, что в Москве рассчитывают, что руководству США хватит благоразумия не наносить удары по АЭС «Бушер» в Иране. Он предупредил, что последствия таких действий будут катастрофическими.

Президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. До этого власти 22 стран выразили готовность внести вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Они осудили удары Ирана по соседним странам и заявили о желании финансово помочь странам, пострадавшим от Тегерана.

