МЭА обсуждает дальнейшее высвобождение запасов нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) проводит консультации с правительствами стран Европы и Азии по вопросу высвобождения дополнительных запасов нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, передает Reuters.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль

Фото: Lukas Coch / AAP Image / AP Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль

«Мы изучим условия, проанализируем и оценим рынки и обсудим это с нашими странами-членами»,— сказал господин Бироль. Он уточнил, что конкретного уровня цен на нефть, который послужил бы сигналом для возможного высвобождения запасов, не будет.

Цены на нефть растут после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. По данным Investing.com на 13:50 мск, котировки Brent превышали $105 за баррель. К 14:35 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $98 за баррель. Цены на топливо резко снизились из-за объявления президента США Дональда Трампа о пятидневном моратории на удары по иранской энергетической инфраструктуре.

В середине марта все 32 страны-члена МЭА договорились высвободить рекордные 400 млн баррелей топлива из стратегических запасов для борьбы с резким ростом мировых цен на горючее.