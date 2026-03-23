На Дону более 2,5 тысячи человек приняли участие в противопаводковых учениях

В Ростовской области более 2,5 тыс. человек и около 1 тыс. единиц автомобильной и спецтехники приняли участие в двухдневных противопаводковых учениях. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Учения были разделены на два дня. В первый день прошли тренировки муниципальных комиссий. Кроме того, на гидротехническом сооружении Соколовского водохранилища отработали безаварийный пропуск паводковых вод. Спасатели также провели учения по извлечению тонущего рыбака с помощью аэросаней «Амфибия» и оказанию первой помощи.

Для подготовки к весеннему половодью продолжается обследование гидротехнических сооружений и расчистка речных русел.

