Моди: Индия обладает стратегическими запасами нефти и продолжает поставки

Индия обладает стратегическими нефтяными резервами в 5,3 млн метрических тонн, заявил премьер-министр Нарендра Моди. По его словам, страна готова к кризису, вызванному перебоями в поставках из-за перекрытия Ормузского пролива. Он добавил, что Нью-Дели сейчас ставит перед собой цель расширить свои нефтяные резервы до 6,5 млн метрических тонн.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Anupam Nath / AP Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«В последнее десятилетие Индия уделяла первостепенное внимание хранению сырой нефти на случай кризисов. Сегодня мы располагаем стратегическим нефтяным резервом объемом более 5,3 млн метрических тонн, и ведется работа по его увеличению до более чем 6,5 млн метрических тонн», — заявил премьер-министр (цитата по India Today).

«Значительная часть сырой нефти, газа, удобрений и других необходимых импортных товаров поступает через Ормузский пролив. Даже при перебоях мы обеспечиваем бесперебойные поставки», — сказал Нарендра Моди.

По словам Нарендры Моди, Нью-Дели поддерживает связь со многими странами, чтобы обеспечить стабильные поставки нефти и газа, однако признал, что ситуация на Ближнем Востоке послужила причиной многих беспрецедентных проблем. Индийский премьер также осудил нападения на торговые суда.

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что через Ормузский пролив пытаются пройти два индийских газовоза. Речь идет о танкерах Jag Vasant и Pine Gas, перевозящих сжиженный углеводородный газ (LPG). По данным Bloomberg, суда под индийскими флагами, вероятнее всего, направляются в Индию, поскольку в стране острый дефицит LPG. Индия ведет переговоры с Ираном о поставках топлива, используемого в стране в основном в качестве ресурса для приготовления пищи.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран перекрыл движение по проливу и атакует танкеры, пытающиеся пройти морской коридор. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не откроет пролив к вечеру 23 марта, то американская сторона начнет атаки на энергетическую инфраструктуру Исламской республики.

Анастасия Домбицкая