Моди: Индия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к урегулированию

Индия прилагает усилия для того, чтобы все стороны конфликта на Ближнем Востоке пришли к мирному урегулированию. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди в ходе своего выступления в парламенте.

Фото: Bikas Das / AP

«Усилия Индии направлены на то, чтобы побудить все стороны как можно скорее достичь мирного урегулирования»,— сказал Нарендра Моди (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что через Ормузский пролив пытаются пройти два индийских газовоза. Речь идет о танкерах Jag Vasant и Pine Gas, перевозящих сжиженный углеводородный газ (LPG). По данным Bloomberg, суда под индийскими флагами, вероятнее всего, направляются в Индию, поскольку в стране острый дефицит LPG. Индия ведет переговоры с Ираном о поставках топлива, используемого в стране в основном в качестве ресурса для приготовления пищи.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран перекрыл движение по проливу и атакует танкеры, пытающиеся пройти морской коридор. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не откроет пролив к вечеру 23 марта, то американская сторона начнет атаки на энергетическую инфраструктуру Исламской республики.

Анастасия Домбицкая