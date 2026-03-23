МИД России счел неубедительными перспективы наземной операции США в Иране

В МИД России не видят убедительных перспектив наземной военной операции США в Иране, но если Вашингтон осуществит задуманное, это приведет к эскалации. Такое мнение высказал замглавы министерства Андрей Руденко.

Андрей Руденко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Руденко

«В случае реализации таких планов, — пока еще перспективы выглядят не очень убедительными, — если такое произойдет, конечно, это еще больше обострит события», — сказал господин Руденко на международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» (цитата по ТАСС).

По данным американских и израильских СМИ, вооруженные силы США перебрасывают на Ближний Восток около 5 тыс. морских пехотинцев и военнослужащих ВМС в рамках подготовки наземной операции на побережье и островах Ирана. В ответ на это Тегеран пригрозил заминировать все морские пути в Персидском заливе.

Подробнее о конфликте США и Ирана — в материале «Ъ» «Взрывать так взрывать».