Минтранс пытается ускорить разработку проекта ремонта подъезда к Батайску

Минтранс Ростовской области планирует завершить проектную документацию для реконструкции путепровода на северном подъезде к Батайску раньше контрактного срока — до 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Отмечается, что подрядчик уже выполнил инженерные изыскания, провел предпроектную подготовку, выбрал оптимальный маршрут трассы и рассчитал предварительную стоимость объекта. Специалисты разрабатывают способы оптимизации будущих строительных работ. Главная цель — создать технологические карты, которые минимизируют зависимость от расписания железнодорожного движения, что должно значительно сократить время реконструкции.

«Путепровод на северном подъезде к Батайску имеет большое социальное значение для тысяч автомобилистов, ежедневно пользующихся этим маршрутом. Понимаем ответственность и необходимость обеспечить бесперебойное транспортное сообщение», — приводят в сообщении слова министра транспорта региона Алены Беликовой.

Константин Соловьев