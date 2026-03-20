Макрон сообщил о задержании еще одного танкера «теневого флота» РФ

Французский военно-морской флот задержал в Средиземном море танкер Deyna, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон в соцсети Х. По его словам, судно входит в российский «теневой флот».

Фото: Yves Herman / Reuters

«Эти судна, обходящие международные санкции и нарушающие морское право, являются спекулянтами, зарабатывающими на войне, — написал французский президент. — Они стремятся нажиться и финансируют военные усилия России. Мы этого не допустим».

Reuters со ссылкой на местных французских чиновников сообщил, что танкер следовал из российского порта Мурманск под флагом Мозамбика. Его перехватили в западном Средиземноморье после того, как заподозрили в использовании фальшивого флага. В прокуратуре Франции рассказали, что операцию провели совместно с британскими союзниками.

13 марта береговая охрана Швеции задержала танкер Sea Owl I возле побережья города Треллеборг в Балтийском море. Он шел под флагом Коморских Островов. Шведский суд отправил капитана судна под стражу. Его подозревают в использовании поддельных документов.