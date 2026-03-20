В посольстве России не получали от Франции уведомлений о задержании танкера

Посольство России во Франции не получило от властей страны сведений о задержании танкера Deyna в Средиземном море. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

«Французские власти не уведомляли нас. Информации о составе экипажа пока нет»,— уточнили в посольстве.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о перехвате Deyna военно-морским флотом страны. По его словам, танкер относится к российскому «теневому флоту». По данным источников Reuters, судно следовало из порта Мурманск под флагом Мозамбика. Его задержали в западном Средиземноморье после подозрения в использовании фальшивого флага. В операции участвовали «британские союзники».