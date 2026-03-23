Онищенко заявил о «резерве рождаемости» у россиянок в возрасте 30–40 лет

У россиян от 30 до 40 лет наблюдается нереализованная потребность в детях, заявил зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, за счет этой возрастной группы можно повысить рождаемость в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Онищенко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это самый большой резерв восстановления рождаемости в стране. То есть вот на эту категорию мы должны обратить внимание»,— сказал господин Онищенко на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По словам академика, разница в показателях рождаемости между регионами объясняется разными семейными ценностями. Он утверждает, что в субъектах, где семьи преимущественно полные, рождается больше детей. Геннадий Онищенко считает, что желание иметь детей заложено у женщины в генах.

В марте Минздрав обновил рекомендации по диспансеризации репродуктивного здоровья. Врачи начнут спрашивать пациенток, сколько детей они хотели бы иметь «с учетом текущих жизненных обстоятельств». Если женщина ответит, что не хочет детей, ей предложат консультацию психолога.

