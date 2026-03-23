Онищенко: желание иметь детей заложено у женщины в генах
У женщины инстинкт материнства заложен в генах, утверждает зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, нужно создавать женщинам условия для рождения детей.
Зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко
«Если девчонка закончила в 18 лет школу, поступила в институт или в техникум, ей нужно 5 лет учиться, и кто же будет за нее зачеты сдавать, если она будет рожать ребенка? Да и стипендия не покроет расходов, поэтому надо создавать условия»,— сказал господин Онищенко на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Академик считает, что помочь с повышением рождаемости в России может нереализованная потребность в детях у граждан в возрасте от 30 до 40 лет. Геннадий Онищенко согласен, что женщинам, которые не хотят иметь детей, нужен психолог, который «снимет какие-то тревоги, разъяснит что-то».
Минздрав в марте обновил рекомендации по диспансеризации репродуктивного здоровья. При анкетировании пациенток врачи будут спрашивать, сколько детей они хотели бы иметь «с учетом текущих жизненных обстоятельств». И если женщина ответит, что не хочет детей, ей предложат консультацию психолога. Как пояснили «Ъ» в Минздраве, эта мера направлена на профилактику абортов и формирование «позитивного отношения» к материнству.
