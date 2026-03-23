Суд обязал ростовскую компанию выплатить 285,6 млн рублей за ущерб почвам

Арбитражный суд Калмыкии обязал ООО «Фонд «Экология-Дона» возместить ущерб в 285,6 млн рублей, причиненный почвам в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Как уточняется в сообщении, во время выездного обследования в 2024 году сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора при растчистке русла балки Темерник (Камышеваха) выявили, что почва была перекрыта отходами. Площадь загрязненного участка превысила 4,6 тыс. кв. метров.

«Компания отказалась добровольно компенсировать ущерб, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. Арбитражный суд Республики удовлетворил требования Службы в полном объеме»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева