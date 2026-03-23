Forbes: российским пенсионерам могут отключить заграничные звонки на домашний телефон

Новая версия пакета антимошеннических мер предполагает, что россиянам старше 60 лет могут отключить звонки из-за рубежа на стационарные телефоны, сообщает Forbes. Более ранние версии законопроекта предлагали полное отключение звонков из-за границы.

По данным Forbes, поправками вводится возможность ввести самозапрет на получение международных звонков. Это не будет распространяться на номера стран Союзного государства. Еще одно изменение касается сим-карт, используемых детьми: операторы связи перестанут отправлять им СМС-сообщения, содержащие коды подтверждения.

В «Ростелекоме» заявили, что проект по установке запрета на входящие звонки находится на финальной стадии реализации, и воспользоваться услугой можно будет в ближайшее время.

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками прошел первое чтение в Госдуме 10 февраля. Он состоит из 20 инициатив. Среди них — обязательная маркировка международных звонков, наказание мошенников за применение искусственного интеллекта для краж, а также возможность без суда блокировать фишинговые сайты. Власти уже разрабатывают третий пакет антимошеннических мер.