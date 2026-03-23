В Ростове-на-Дону высадят около миллиона цветов за 107 млн рублей

В Ростове-на-Дону весной планируют высадить 976,5 тыс. штук цветов-однолетников. Власти намерены выделить на закупку и транспортировку растений более 107 млн руб. Об этом пишут СМИ со ссылкой на представителя комитета по охране окружающей среды городской мэрии Александра Макарова.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Планируется, что высадка начнется после заключения контрактов, наступлении благоприятной погоды. В настоящее время районы определяют знаковые места, количество, видовой и породный состав высаживаемых цветов.

В Ростове-на-Дону летом прошлого года также высадили 1 млн однолетников: петунии, газании, колеусы, пеларгонии, львиные зевы, катарантусы и другие цветы.

Константин Соловьев

Новости компаний Все