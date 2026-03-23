В Ростове-на-Дону высадят около миллиона цветов за 107 млн рублей
В Ростове-на-Дону весной планируют высадить 976,5 тыс. штук цветов-однолетников. Власти намерены выделить на закупку и транспортировку растений более 107 млн руб. Об этом пишут СМИ со ссылкой на представителя комитета по охране окружающей среды городской мэрии Александра Макарова.
Планируется, что высадка начнется после заключения контрактов, наступлении благоприятной погоды. В настоящее время районы определяют знаковые места, количество, видовой и породный состав высаживаемых цветов.
В Ростове-на-Дону летом прошлого года также высадили 1 млн однолетников: петунии, газании, колеусы, пеларгонии, львиные зевы, катарантусы и другие цветы.