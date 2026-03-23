Апелляция подтвердила приговор виновным в крупном пожаре в Омске

Омский областной суд оставил без изменения приговор виновным в крупном пожаре весной 2022 года, в результате которого сгорели 25 домовладений, один человек погиб. Жалоба защиты начальника цеха ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» Евгения Масленникова и работника ООО «ПромТЭК» Виталия Крючкова оставлена без удовлетворения, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Приговор по этому делу Советский райсуд Омска вынес в декабре 2025 года. Евгению Масленникову и Виталию Крючкову назначили соответственно 2 года 10 месяцев и 1 год 11 месяцев принудительных работ с удержанием 5% жалования в доход государства. По решению суда они выплатят пострадавшим компенсацию материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 18 млн руб.

Евгений Масленников и Виталий Крючков обвинялись в нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). По версии следствия, 6 мая 2022 года на территории АО «ТГК-11» в микрорайоне Новоалександровка Евгений Масленников не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима и разрешил представителю компании-подрядчика ООО «ПромТЭК» Виталию Крючкову проведение газосварочных работ рядом с жилыми домами. Это, говорится в деле, повлекло возгорание сухой травы с последующим распространением огня в сторону жилых строений. В результате пожара один человек погиб, были уничтожены 25 домовладений.

Илья Николаев