Виновных в крупном пожаре в Омске приговорили к принудительным работам

В Омске вынесли приговор по делу о крупном пожаре весной 2022 года, в результате которого сгорели 25 домовладений, один человек погиб. Обвиняемым, начальнику котельного цеха структурного подразделения ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» Евгению Масленникову и работнику ООО «ПромТЭК» Виталию Крючкову назначили соответственно 2 года 10 месяцев и 1 год 11 месяцев принудительных работ с удержанием 5% жалования в доход государства. По решению суда они выплатят пострадавшим компенсацию материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 18 млн руб., рассказали сегодня в прокуратуре региона.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что дело по инициативе прокуратуры было рассмотрено повторно. В марте 2024 года суд оправдал начальника котельного цеха, работнику ООО «ПромТЭК» дал два года принудительных работ с удержанием в доход государства 15% зарплаты.

Евгению Масленникову и работнику ООО «ПромТЭК» Виталию Крючкову вменяли в вину ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По версии следствия, 6 мая 2022 года на территории АО «ТГК-11» в микрорайоне Новоалександровка Евгений Масленников не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима и разрешил представителю компании-подрядчику ООО «ПромТЭК» Виталию Крючкову проведение газосварочных работ рядом с жилыми домами.

Это, говорится в деле, повлекло возгорание сухой травы с последующим распространением огня в сторону жилых строений. В результате пожара один человек погиб, были уничтожены 25 домовладений.

Илья Николаев