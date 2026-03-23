Средний размер потребкредита в Ростовской области вырос на 21,1% за год

В феврале 2026 года в Ростовской области средний размер потребительского кредита составил 143,1 тыс. руб., что на 21,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 118,2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в феврале 2026 года был отмечен в Москве (297,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (252,4 тыс. руб.), Московской области (228,5 тыс. руб.), а также в Республике Татарстан (197,1 тыс. руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (192,4 тыс. руб.).

По данным НБКИ, в последние полгода размер потребительских займов стабилизировался в диапазоне 150-180 тыс. руб. Тем не менее, интерес к таким кредитам остается низким, а количество обращений со стороны надежных заемщиков (с Персональным кредитным рейтингом выше 750 баллов) уменьшается.

