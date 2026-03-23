WSJ: нефтяные компании потеряли миллиарды из-за ударов Ирана по инфраструктуре

Потери международных нефтегазовых корпораций из-за иранских ударов по их инфраструктуре на Ближнем Востоке достигли миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal. Возвращение некоторых поврежденных объектов в эксплуатацию может занять годы, но рост цен на энергоносители может компенсировать потерю части производства.

Из-за ударов Ирана был поврежден завод по сжижению газа Pearl в Катаре, принадлежащий британской компании Shell. Также была приостановлена работа газовых месторождений Chevron у берегов Израиля. По данным аналитиков, производство нефти и газа на объектах компании Exxon Mobil на Ближнем Востоке упало до примерно 20% от обычной мощности. Ее потери за год могут достигнуть $5 млрд.

«Это должно ужасно раздражать. Им придется существенно перестраивать (свои объекты.— “Ъ”) в некоторых случаях, и это будет безумно дорого»,— цитирует WSJ Джима Крейна, аналитика по энергетическому рынку американского Университета Райса. Профессор международных отношений Нью-Йоркского университета Эми Джаффе отметила, что теперь нефтегазовые компании, возможно, будут больше учитывать геополитические риски, принимая решения об инвестициях.

Яна Рождественская