Ростовская область заняла 54 место в рейтинге зарплат по отраслям
В рейтинге уровня зарплат по отраслям Ростовская область заняла 54 место в рейтинге уровня зарплат по отраслям среди регионов России в 2025 году. Рейтинг составило агентство «РИА Новости» на основе данных Росстата.
Самая высокая среднемесячная зарплата отмечается в секторе финансовых услуг и составляет 111 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, почти половина работников и соискателей Ростовской области не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы.