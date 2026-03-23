Ростовская область заняла 54 место в рейтинге зарплат по отраслям

В рейтинге уровня зарплат по отраслям Ростовская область заняла 54 место в рейтинге уровня зарплат по отраслям среди регионов России в 2025 году. Рейтинг составило агентство «РИА Новости» на основе данных Росстата.

Самая высокая среднемесячная зарплата отмечается в секторе финансовых услуг и составляет 111 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, почти половина работников и соискателей Ростовской области не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы.

