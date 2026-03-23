Глава МИД РФ Лавров вскоре может посетить Индию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вскоре может посетить Индию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Я думаю, что вскоре министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сумеет посетить Нью-Дели»,— сказал Андрей Руденко.

5 декабря президент России Владимир Путин осуществил государственный визит в Индию. Встреча лидеров продолжалась более двух часов. По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что Россия и Индия могут увеличить товарооборот до $100 млрд, ведут переговоры о создании зоны свободной торговли Нью-Дели с ЕАЭС и согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

Анастасия Домбицкая

