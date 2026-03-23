Ставропольский край занял 61 место в рейтинге зарплат в отраслях

Ставрополье расположилось на 61 месте в рейтинге уровня заработных плат по отраслям среди регионов РФ в 2025 году, сообщает «РИА Новости».

Согласно исследованию агентства, наиболее высокая среднемесячная зарплата в регионе отмечается в химической промышленности, и составляется 104 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», предприятия региона в 2025 году отгрузили продукции химической промышленности на 152,3 млрд руб., это 26% от общего объема обрабатывающих производств. Инвестиции в химию достигли 21 млрд рублей.

Наталья Шинкарева