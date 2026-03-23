Белгородский губернатор: остановка военной техники у магазинов приводит к ударам ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам районов и муниципалитетов наладить диалог с командирами частей, чтобы исключить остановку военного транспорта возле магазинов и социальных объектов в 15-километровой зоне от границы. В утреннем обращении господин Гладков подчеркнул, что это может привести к ударам по мирным объектам и гибели людей. На заседании облправительства 23 марта губернатор назвал остановку военных машин у соцобъектов «недопустимой историей».

«Должны быть определены места, защищенные в первую очередь растительностью. Нельзя ставить военные машины около жилых домов и социальных объектов. Поставили, зевнули и через 20-30 минут мы потеряем объекты и, самое главное, людей. Сейчас это максимально актуально, я вижу очень большие недоработки в этой части»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

На совещании и в утреннем обращении глава региона также еще раз обратил внимание, что мирным жителям в 15-километровой зоне не следует носить зеленую камуфляжную форму. Ношение такой одежды создает дополнительную опасность.

«Все это понимают, но зачастую не до конца отдают себе отчет и происходит беда»,— сказал господин Гладков на заседании правительства.

«Ъ-Черноземье» ранее писал, что в минувшие выходные в ходе рабочей поездки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в село Смородино Грайворонского округа беспилотник ВСУ совершил налет, когда глава региона общался с местными жителями. Сотрудники спецназа Росгвардии сбили дрон из стрелкового оружия. До этого, 21 марта, в результате удара по селу погибли четыре мирные жительницы. Атакованы были почта и магазин.

Денис Данилов