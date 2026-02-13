Гладков попросил жителей белгородского приграничья не носить камуфляж

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении 13 февраля призвал жителей приграничных муниципалитетов не носить камуфляжную, военную или зеленную форму. Речь идет о гражданах, «живущих в 25-километровой зоне», и тех, «кто по служебной или иной необходимости приезжает на прифронтовую территорию».

«Особенно за последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов по жителям, которые ходят в зеленой камуфляжной военной форме. Конечно же, сложная просьба. Но мы должны помнить о том, что враг рядом, что он коварен, и он каждую секунду может нанести удар. А самое главное, что есть в жизни каждого человека, — это его собственная жизнь»,— заявил губернатор.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», вчера, 12 февраля, в результате ударов беспилотников ВСУ в трех муниципалитетах Белгородской области ранения получили пять мирных жителей, среди них — супружеская пара.

Кроме того, накануне в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в результате атаки ВСУ произошли веерные отключения электроэнергии. Без света остались более 220 тыс. абонентов.

Денис Данилов