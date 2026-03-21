Четыре женщины погибли в результате обстрела Белгородской области

В результате удара по селу Смородино Грайворонского округа Белгородской области погибли четыре мирные жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

По данным властей, удар был нанесен по социальному объекту. В момент происшествия под завалами находились люди, в связи с чем на месте были организованы работы по разбору разрушений Сначала сообщалось о двух погибших. Позднее из-под обломков извлекли тела еще двух женщин, что привело к увеличению их числа до четырех.

Одна из пострадавших была доставлена в тяжелом состоянии в Грайворонскую центральную районную больницу. У нее диагностированы множественные осколочные ранения и перелом предплечья. После стабилизации состояния пациентку планируется перевести в медицинское учреждение Белгорода.

В результате обстрела здание социального объекта оказалось полностью разрушено. Кроме того, огнем уничтожен объект торговли. Проведение аварийно-спасательных работ осложняется сохраняющейся активностью беспилотных летательных аппаратов.

Анна Швечикова