Четыре женщины погибли в результате обстрела Белгородской области
В результате удара по селу Смородино Грайворонского округа Белгородской области погибли четыре мирные жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным властей, удар был нанесен по социальному объекту. В момент происшествия под завалами находились люди, в связи с чем на месте были организованы работы по разбору разрушений Сначала сообщалось о двух погибших. Позднее из-под обломков извлекли тела еще двух женщин, что привело к увеличению их числа до четырех.
Одна из пострадавших была доставлена в тяжелом состоянии в Грайворонскую центральную районную больницу. У нее диагностированы множественные осколочные ранения и перелом предплечья. После стабилизации состояния пациентку планируется перевести в медицинское учреждение Белгорода.
В результате обстрела здание социального объекта оказалось полностью разрушено. Кроме того, огнем уничтожен объект торговли. Проведение аварийно-спасательных работ осложняется сохраняющейся активностью беспилотных летательных аппаратов.