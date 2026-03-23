Росгвардия сбила БПЛА над Вячеславом Гладковым во время поездки по Белгородчине

В ходе рабочей поездки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в село Смородино Грайворонского округа беспилотник ВСУ совершил налет, когда глава региона общался с местными жителями. Сотрудники спецназа Росгвардии сбили дрон из стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе ведомства. БПЛА взорвался в воздухе, пострадавших и разрушений нет.

Господин Гладков также рассказал о происшествии на своей странице в мессенджере MAX. По словам губернатора, он «занял безопасное место в доме культуры».

«Враг продолжает целенаправленно атаковать спасателей и местных жителей, которые работают с помощью дронов»,— написал Вячеслав Гладков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 21 марта в результате удара по селу Смородино погибли четыре мирные жительницы. По информации главы региона, атакованы были почта и магазин. Почтовое отделение полностью разрушено, люди оказались под завалами. Одна из пострадавших была доставлена в тяжелом состоянии в Грайворонскую центральную районную больницу.

«Проговорили с жителями и главой села Алексеем Федоровичем Куковицким о размещении магазина и почты в другом здании. Также передадим два броневика — для Смородино и Дунайки»,— заявил Вячеслав Гладков.

Денис Данилов