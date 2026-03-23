Телевышка повреждена при атаке беспилотника в Псковской области

В результате атаки беспилотника в Плюсском районе Псковской области была повреждена телевизионная вышка. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В настоящее время угрозы для жизни и здоровья людей нет», — написал чиновник в своем канале в Маx. Он не привел деталей о происшествии.

Чиновник напомнил о запрете на съемку работы ПВО и последствий атаки БПЛА. Господин Ведерников отметил, что информацию о беспилотниках жители региона могут передавать по телефону 112.